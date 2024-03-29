Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı?

2024 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. 2019 Şırnak Merkez yerel seçim sonuçları da bu sebeple araştırılıyor. Peki, Şırnak Merkez Belediyesi hangi partide? Şırnak Merkez Belediye Başkanı kimdir?
2019 yerel seçimlerinde Şırnak Merkez için 33.197 oy kullanıldı. AK Parti Başkan adayı Mehmet Yarka %61.72 oy alarak belediye seçimlerini kazandı. Şu anda Şırnak Merkez Belediyesi AK Parti tarafından yönetiliyor.
31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Şırnak belediye başkan adayları listesi…
AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Yarka
YRP Yeniden Refah Partisi Sabri Tatar
DEM Parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Turan Saltan
TKH Türkiye Komünist Hareketi Fulya Durak Aslan
BTP Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek
Şırnak'ın 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.