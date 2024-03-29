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  4. Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı?

Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 23:05
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Türkiye sandığa gidiyor. Yerel Seçimler 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. Sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu merak ediyor. Sandıktan çıkacak sonuçlar da merakla takip ediliyor. Şırnak'ta kimin aday olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Şırnak belediye başkan adayları listesi…

Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı?

2024 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. 2019 Şırnak Merkez yerel seçim sonuçları da bu sebeple araştırılıyor. Peki, Şırnak Merkez Belediyesi hangi partide? Şırnak Merkez Belediye Başkanı kimdir?

ŞIRNAK MERKEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 yerel seçimlerinde Şırnak Merkez için 33.197 oy kullanıldı. AK Parti Başkan adayı Mehmet Yarka %61.72 oy alarak belediye seçimlerini kazandı. Şu anda Şırnak Merkez Belediyesi AK Parti tarafından yönetiliyor.

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Şırnak belediye başkan adayları listesi…

2024 ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Yarka
YRP Yeniden Refah Partisi Sabri Tatar
DEM Parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Turan Saltan
TKH Türkiye Komünist Hareketi Fulya Durak Aslan
BTP Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek

Şırnak'ın 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.


Yerel Seçim 2024


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