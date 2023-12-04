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Canlı yayın açıp yellenerek hediye topladı: 'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' sonrası hayretler içinde bırakan bir TikTok videosu daha!

04.12.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Göğüs dekoltesi vererek para kazanan 'Laz Kızı' ve ilginç paylaşımlarıyla koca arayan 'Donsuz Kelly'nin ardından TikTok'taki son absürt video gündem oldu. Kameraya arkası dönük şekilde yatıp arada bir yellenmek dışında bir şey yapmayan kadına hediyeler atıldı.

Canlı yayın açıp yellenerek hediye topladı: 'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' sonrası hayretler içinde bırakan bir TikTok videosu daha!

Gün geçmiyor ki TikTok'ta birçok insanın anlam vermekte güçlük çektiği yeni görüntüler viral olmasın... Sosyal medyayı sarsan son video 'Masal' kullanıcı adlı kadından geldi.

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TİKTOK'TA İLGİNÇ VİDEOLAR

TikTok'ta geçtiğimiz günlerde göğüs dekoltesi vererek izleyicilerinden para toplayan 'Laz Kızı'nın ifadesi alınmıştı. Ardından ise kendine 'Donsuz Kelly' şeklinde bir kullanıcı adı tercih eden, gecelik giyip tuhaf görüntüler veren kadın çok konuşuldu.

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'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar

ARKASINI DÖNÜP UZANDI

Şimdiyse 'Masal'ın yellenerek hediye toplaması gündemde. Yine TikTok'ta yayın açan 'Masal', kameraya arkası dönük şekilde kanepeye uzandığı anlarda birçok izleyici topladı.

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ARA ARA YELLENDİ, 1200 KİŞİ İZLEDİ

1200 kişinin takip ettiği yayında 'Masal'ın sık sık kaşındığı, ara sıra yellendiği görülüp duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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