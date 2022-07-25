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  4. Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Melih Gökçek AK Partili belediye başkanını suçladı

Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Melih Gökçek AK Partili belediye başkanını suçladı

24.07.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Ankapark üzerindeki tartışmalar devam ederken Ankapark'ın yapılış sürecinde etkin rol oynayan dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; canlı yayında iddialara yanıt verdi. Kendisinden sonra belediye başkanı olan AK Partili Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ı suçlayan Melih Gökçek'in canlı yayındaki iddiaları gündem oldu.

Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! Melih Gökçek AK Partili belediye başkanını suçladı

Ankapark'ta dinazorlar üzerinden algı üretimi yapıldığını iddia eden Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; 'Orada geziler düzenliyorlar. Her yere hurda koyuyorlar. 1 milyon 300 bin metrekare yerden bahsediyoruz sanki her yerde dinazor var gibi insanları kandırıyorlar.' dedi. Melih Gökçek; AK Partili ismi AK Partiye kötülük yapmakla suçladı.

MELİH GÖKÇEK'TEN CANLI YAYINDA OLAY SÖZLER!

'Benden sonra göreve gelen Mustafa Bey diyor ki: Bunun yerine 15 bin adet konut yapılırdı... 10 günlük açılış oldu. Bedavaydı. 5.5 milyon insan geldi. 365 gün açık olsaydı en az 3 milyon insan gelirdi. Bu proje tutardı. Gerek Mustafa Tuna gerekse Mansur Yavaş buranın çalışmasını istemedi. AK Parti'den göreve gelen Mustafa Yavaş; bu iş tutarsa AK Parti ve Melih Gökçek'e yazar diye projenin başarılı olmasını istemedi.

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(Melih Gökçek'ten sonra göreve gelen Mustafa Tuna)

MERAL HANIM AĞZINDAN KAÇIRDI: BİR İNAT UĞRUNA...

Meral Akşener ağzından kaçırdı. Diyor ki 'İnat uğruna bunlar oluyor.' Evet inat uğruna böyle bir projeyi kullandırmadınız. Atatürk'ün vasiyetini yerine getirdik. Bize bundan dolayı teşekkür etmeleri lazım. Bilip bilmeden konuşuyorlar.

MELİH GÖKÇEK: BEN SPOR HASTASIYIM

Ben bir spor hastasıyım. Ankaragücü'nü şampiyon yapmak için söz verdim. Ankaragücü uğruna Ankaraspor kapandı. Sporu sevmek kadar güzel bir şey var mı? Ankara'dan olimpiyat şampiyonları çıkıyor. Bunların hepsinde Melih Gökçek'in izi var.'

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara ankapark
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