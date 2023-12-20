Canlı yayında göğüs dekoltesi verip "hediye" istiyordu: Laz Kızı'na yeni bir şok daha

Sosyal medya platformu TikTok son zamanlarda 'Donsuz Kelly', 'Laz Kızı' gibi kullanıcıların tartışmalı paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Canlı yayında göğüs dekoltesiyle şaşılacak miktarlarda para kazandığı öne sürülen Laz Kızı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. G. H.'ye hapis yolu gözüktü.

CANLI YAYINDAN 160 BİN LİRA İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden 'lazkızı34' kullanıcı adıyla yayınlar yaptığı, bu yayın içeriğinde müstehcen yayınlara yer verdiği kaydedildi. Şüpheli G. H.'nin yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

“BİR KERE DAHA HEDİYE ATIN, GÜZEL BİR ŞEY GİYECEĞİM"

İddianamede şüpheli G. H.'nin savunmasına da yer verildi. G. H. savunmasında bir süredir çalışmadığı, TikTok'ta yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi. G. H. savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin ocak ayında yayınlandığını, yayında “Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti. G. H. Tiktok'dan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Şüpheli G. H. hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Tiktok'ta paylaşılan görüntüler sonrasında ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda görüntülerdeki kişinin G. H. olduğu tespit edildi. G. H. 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

(DHA)





