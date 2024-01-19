Canlı yayında 'istifa' çıkışı stüdyoyu hareketlendirdi! Tanju Özcan imzaladı, o kağıt ekranlara gösterildi

CHP'nin yeniden belediye başkanı adayı gösterdiği isimlerden biri de Tanju Özcan. Özcan, Bolu Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl daha CHP'nin elinde tutmaya çalışacak. 2023 seçimleri gerçekleşmeden önce Özcan, "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa siyaseti bırakırım" sözleriyle çok konuşulmuştu. Özcan bu konuya da ilginç bir yanıt verdi.

ÖZCAN'A SORDU: DAHA ÖNCE DE DEMEMİŞ MİYDİN?

Dün akşam tv100 canlı yayınında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Özcan'a "Sen Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tekrar Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım demedin mi?" sorusunu yöneltti.

Özcan'ın yanıtı "O günlerde daha aday belli bile değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öngöremedim" şeklinde oldu.

İSTİFA ÇIKIŞI HAREKETLENDİRDİ

Özcan, 2024 seçimleriyle ilgili benzer bir iddiayı ortaya koyduğunda stüdyo hareketlendi. Özcan "Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti" diye konuştu.

"SAYIN ERDOĞAN'LA DA UĞRAŞMAYACAĞIM"

Bunun üzerine Özcan "Yerel seçimleri kaybedersem siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacağım" yazdığı kağıdı imzaladı, Metiner'in ekranlara göstermesinin ardından sunucu Erdoğan Aktaş kağıdı teslim aldı.





