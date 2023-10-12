Canlı yayında itiraf etti... Eşi kaybolduktan sonra yaptığı 'pes' dedirtti! 'Annen, kamyoncuya kaçtı kızım'

Konya Akşehir’de 6 Temmuz’da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç’tan 99 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç’ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini düşünüyor.

'GEL SENİ PAVYONA GÖTÜREYİM'

Müge Anlı, programında derinlemesine ele aldığı kayıp dosyasında, bu kez şüpheli eş Tayfur Kılıç ile ilgili pes dedirten bir bilgiye ulaştı. Anlı’nın ulaştığı, Kılıç'ın iş arkadaşı Hakan Kabak, Kılıç'ın kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz’da kendisini arayıp “Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı. Gel seni pavyona götüreyim” dediğini, birlikte önce lunaparkta alkol aldıklarını söyledi.

'ANNEN, KAMYONCUYA KAÇTI KIZIM'

Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Kılıç'ın, alkol aldıkları esnada telefonla konuştuğu kızına, “Annen, kamyoncuya kaçtı kızım” dediğini kaydeden Hakan Kabak, “Lunaparkta alkol aldıktan sonra pavyona gittik. Tayfur masaya, mekanda çalışan iki kadını çağırdı. Onlarla eğlendik. Gece saat 01.00-10.30 arası geri döndük. Tayfur o gece 6 şişe alkol aldı” diye konuştu.

PAVYONA GİTTİĞİNİ KABUL ETTİ

İzleyenler ve kayıp Bedriye Kılıç’ın ailesi, Hakan Kabak’ın açıklamaları sonrası bu kadarı da olmaz dedi. Şüpheli eş eğlence mekanına gittiğini kabul ederken eşi için kızına, “Annen, kamyoncuya kaçtı kızım” dediğini inkar etti.

İHA

