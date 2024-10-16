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  4. Canlı yayında kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili çarpıcı açıklama! 'Kanser vakalarının artmasındaki en önemli neden'

Canlı yayında kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili çarpıcı açıklama! 'Kanser vakalarının artmasındaki en önemli neden'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.10.2024 22:48
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Zaman zaman gündeme gelen kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Prof. Dr. Taner Demirer, "Biyolojik ritmin bozulması nedeniyle Türkiye'de kanserlerde önemli ölçüde artış oldu. Kalıcı yaz saati Türkiye'deki kanserlerin artmasındaki en önemli nedendir" diye konuştu.

Canlı yayında kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili çarpıcı açıklama! 'Kanser vakalarının artmasındaki en önemli neden'

Türkiye, 8 Eylül 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Zaman zaman uygulamanın kaldırılması yönünde tartışmalar yaşanırken Prof. Dr. Taner Demirer, EKOL TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. "DNA tamir mekanizması çok önemlidir. Kalıcı yaz saatini uygulandığınızda hücredeki DNA tamir mekanizmasını bozuyorsunuz" diyen Demirer, "Kalıcı yaz saati Türkiye'deki kanserlerin artmasındaki en önemli nedendir" dedi.

Prof. Dr. Taner Demirer şunları ifade etti:

"BİYOLOJİK RİTİM SON DERECE ÖNEMLİDİR"

"Bakın şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim bir bilim insanı olarak. Biyolojik ritim son derece önemlidir. 3 ABD'li bilim insanı 2017 yılında gece-gündüz ritminin insan düzeyinde hücre etkisini moleküler düzeyde araştırdıkları çalışmalarıyla Nobel Ödülü aldılar.

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"KANSER VAKALARININ ARTMASINDAKİ EN ÖNEMLİ NEDEN"

Biyolojik saati bozduğunuzda yani kalıcı yaz saatini uygulandığınızda hücredeki DNA tamir mekanizmasını bozuyorsunuz. DNA tamir mekanizması çok önemlidir. DNA kendini tamir edemezse hücre kendini kanser hücresine çeviriyor. Biyolojik ritmin bozulması nedeniyle Türkiye'de kanserlerde önemli ölçüde artış oldu. Kalıcı yaz saati Türkiye'deki kanserlerin artmasındaki en önemli nedendir. 5-6 yıl önce 160 bindi vakamız şimdi yılda 250 bin vakamız var."

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Anahtar Kelimeler:
kanser DNA
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