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  4. Canlı yayında konuklar birbirine girdi! Kavga stüdyonun dışına da taştı... Tekme, tokat, yumruklar havada uçuştu

Canlı yayında konuklar birbirine girdi! Kavga stüdyonun dışına da taştı... Tekme, tokat, yumruklar havada uçuştu

21.07.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da yayınlanan bir televizyon programı konukları arasında fikir ayrılığı yaşandı ve sesler bir anda yükseldi. Sinirleri gerilen konuklar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Programa katılan eski bakan ve eski gazetecinin tartışması stüdyo dışına da taşınca olaya askerlerin müdahale etmesi gerekti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli "MTV" televizyonunda yayınlanan "Vakti Geldi" adlı siyasi içerikli tartışma programında Lübnan'ın kıdemli gazetecilerinden olan Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab konuk olarak yer aldı.Canlı yayın programında ilk önce sözlü olarak birbiriyle atışan Fadel ve Wahab, ardından moderatörün tüm müdahalelerine rağmen birbirini dinlemeyerek hakaret etmeye başladı.

KALEMİ FIRLATINCA SİNİRLER GERİLDİ

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Wahab'ın Fadel'e elindeki kalemi fırlatması üzerine, tartışma kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü. Ardından stüdyoda yer alan bazı konuklar da ikilinin kavgasına dahil oldu. Stüdyodaki güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga televizyon dışında da devam etti.

ASKERLER MÜDAHALE ETTİ

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Sosyal medyada yer alan görüntülere göre kalabalığı ayırmak için bölgede bulunan askerler müdahale etti. Stüdyodaki kavga görüntüleri kısa sürede Lübnan ve Arap dünyasındaki sosyal medyada viral oldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan kavga televizyon

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