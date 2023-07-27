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  4. Canlı yayında korku dolu anlar! Mühimmat deposu böyle patladı

Canlı yayında korku dolu anlar! Mühimmat deposu böyle patladı

27.07.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da Volos kentinde devam eden orman yangınlarının kontrolden çıkması sonucu askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bölgeden canlı yayın yapan muhabir ve kameraman patlamaya canlı yayında yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Yunanistan’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Volos kentinde yer alan Nea Anhialos’ta orman yangınlarının kontrolden çıktı. Alevlerin askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda ulaşması sonucu patlama meydana geldi.

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Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.

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PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Yunanistan orman yangını mühimmat

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