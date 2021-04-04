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  4. Canlı yayında muhabirin mikrofonunu kapıp kaçan köpek gülümsetti

Canlı yayında muhabirin mikrofonunu kapıp kaçan köpek gülümsetti

04.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da canlı yayında hava durumu sunan muhabir, yanına yaklaşan köpeğin mikrofonunu kaparak koşmaya başlamasıyla ilginç anlar yaşadı. Mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden koşmaya başlayan muhabirin yaşadıkları canlı yayınla ekrana yansıdı.

Rusya’da yerel yayın yapan Mir TV’de Nadezhda Serezhkina adlı muhabir, başkent Moskova’da hava durumunu sunarken bir anda Labrador Retriever cinsi bir köpek sıçrayarak Serezhkina’nın elinden mikrofonu kaptı ve koşarak uzaklaştı. Serezhkina mikrofonu kapan köpeğin peşine düşerken, canlı yayın stüdyodan devam etti.

MİKROFONU ISIRDI

Stüdyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle bağlantımızı kaybettik gibi görünüyor" dedi.

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Serezhkina ise canlı yayına yayında köpekle birlikte geri dönerek olayda yaralanan olmadığını, ancak köpeğin mikrofondan bir iki ısırık aldığını belirtti.

Serezhkina, canlı yayını yanında köpekle birlikte tamamladı.

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DHA


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Rusya

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