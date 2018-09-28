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Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 07:20 | Son Güncelleme

Ordu’da 5 katlı binanın terasından atlayarak intihar eden genç kadının son sözleri ortaya çıktı. Son konuşmasını telefonuna kaydeden kadının son sözleri “Yavrularımızı annesiz bıraktığım için özür diliyorum” oldu.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Neslihan Yılmaz adlı 4 çocuk annesi kadın, 5 katlı bir binanın teras katından atlayarak intihar etti. İtfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandanın iki metre ilerisinde asfalt zemine çakılan genç kadın kurtarılamadı. İntihar olayını araştıran polis, genç kadının geride bıraktığı telefonunda intihar etmeden birkaç dakika önce yapılan bir görüntü buldu.

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"SİZİ ANNESİZ BIRAKTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Genç kadının, “Arkamdan herkes her şeyi söyledi. İntihar edeceğim. Şunu söylüyorum. Dün arkamdan şöyleydi böyleydi diye konuşanlar yarın öğle namazında cenazeme gelip iyi biriydi demesinler. Çünkü iyi bir insan olmaktan yoruldum. Olmayacağım zaten bu saatten sonra. İnsanların yalanlarından, sahtekarlığından, ikiyüzlülüğünden yoruldum. Ben bu yalanların altından kalkamıyorum. Öncelikle eğer benim hatam varsa hepsinden özür diliyorum. 4 tane kızım var. Sizi annesiz bıraktığım için özür diliyorum. Yarınlarınızda ben olmayacağım için özür diliyorum. Bensiz hayata tutunmaya çalışacağınız için sizi buna mecbur bıraktığım için özür diliyorum. Ciğeri beş para etmez insanı sevdiğim için ve güvendiğim için, belki olur dediğim için. Bunun için sizden özür diliyorum. Sizi annesiz bıraktığım için özür diliyorum. Burada özür dileyeceğim tek şey evlatlarım. Evet 4 çocuk annesiyim ama hayata tutunmaktan sıkıldım” sözlerini kaydetti.

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4 KIZIYLA YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Bu görüntülerin ardından 5 katlı bir binanın teras katına çıkan genç kadın, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çağrısına ve vazgeçirme çabalarına rağmen intihar etti. Mahalle sakinleri genç kadının eşinden boşandığını ve 4 kızıyla yaşam savaşı verdiğini, son dönemde psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
arkadasım evlenmeyin madem. 4 çocuğun suçu ne şimdi ? 28 yaşındayım daha kendime güvenmediğim, psikolojik olarak hazır etmediğim için evlenmiyorum. 25 yasında 4 çocuk. yazık.
itfaye asagi dusen sey bir kagit parcasi degilki insan nasil tutturamiyorsunuz şoktayim şuan. Bir branda daha gerecek paraniz mi yoktu yana maden böyle bir ihtimal var
o itfaiye personelleri 5 katlı bina mesafesini brandayla nasıl ayarlayamaz resmen skandal. bunlara hicmi eğitim verilmiyor. göz var nizam var
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