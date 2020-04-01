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Canlı yayında sıkışıklık endeksine göre en tehlikeli illeri sıraladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan MEF Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Başer, sıkışıklık endeksine göre koronavirüsün yayılma hızının en tehlikeli olduğu illeri sıraladı. Başer, "Şehirlere baktığımız zaman en riskli şehir İstanbul. İstanbul, Türkiye'nin New York'u... Daha sonra İzmir geliyor, İzmir'de bir kişi etrafında ortalama 4 bin kişiyle yaşıyor. Ankara risk sıralamasında 3. olarak geliyor. Ankara'yı Kocaeli, Bursa ve Antalya takip ediyor" dedi.

Canlı yayında sıkışıklık endeksine göre en tehlikeli illeri sıraladı!

İşte MEF Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Başer'in yaptığı açıklamalar:

Bir şehrin veya bir ilçesinin kalabalığına baktığımızda ya nüfusuna bakıyoruz yada kilometre başına düşen insan sayısına bakıyoruz. Bu her zaman doğru sonuçlar vermiyor. Örneğin şu anda New York ve Los Angeles'ta kilometre başına düşen insan sayısı aynı olmasına rağmen herhangi bir pandemi durumunda New York'taki ölüm vakaları Los Angeles'ın neredeyse 10 katı.

2010'dan bu yana toplanan bir endeks şekli var; o da sıkışıklık endeksi. Sıkışıklık endeksi kilometre başına düşen insan sayısından çok ortalama bir insanın 1 kilometre kare çevresinde kişiyle yaşadığını gösteren bir sayı. Bu yeni çalışmamızda çok ciddi sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin İstanbul'da 1 kilometre başına düşen insan sayısı 17 bin. Bu sayı dünyanın pandemi merkezi olan New York'ta 12 bin 400. Yani İstanbul, New York'tan çok daha sıkışık bir şehir. Bazı ilçeleri var ki çok daha sıkışık. Bunun da pandeminin yayılmasına çok büyük etkisi var.

"TÜRKİYE'DEKİ EN RİSKLİ ŞEHİR İSTANBUL"

Şehirlere baktığımız zaman en riskli şehir İstanbul. İstanbul, Türkiye'nin New York'u... Daha sonra İzmir geliyor, İzmir'de bir kişi etrafında ortalama 4 bin kişiyle yaşıyor. Ankara risk sıralamasında 3. olarak geliyor. Ankara'yı Kocaeli, Bursa ve Antalya takip ediyor. Bu şehirler sıkışık şehirler.


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