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Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

23.05.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin haber sunduğu sırada sinirlenerek önce kalem fırlattığı ardından masada duran bardağı kırdığı anlar gündem olmuştu. Fırlattığı bardağın suyu kameralara gelen Tepeli'nin hareketleri izleyenleri şaşkınlığa uğratırken sosyal medyadan kameramana su fırlattığı için tepki gösterenler de olmuştu. 2 günlük aranın ardından yeniden izleyicilerin karşısına çıkan Tepeli, ana haber bültenini ilginç bir şekilde açtı. İşte Tepeli'nin programın başında söyledikleri...

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Her akşam 19.00'da FOX Ana Haberi sunmak üzere ekranların karşısına geçen Selçuk Tepeli'nin cuma günkü ana haber bülteninde yaptıkları sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Haberleri sunuşunun yanı sıra yaptığı yorumlarla da dikkatleri üzerine çeken Selçuk Tepeli, cuma akşamı ekranlara gelen yayında izleyenleri adeta şoke etmişti. "Tapusunu alamayan köylüler" haberinin ardından gerçekleşen olayda Tepeli'nin sinirli olduğu görülürken başlangıçta sessizliğini koruduğu fark edilmişti. Ancak "Köylülerin toprağına göz diktiler" haberini sunması beklenen Tepeli, bir anda beklenmedik bir çıkış yapmıştı. "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" sözleriyle cümleye başlayan Tepeli, sinirlerine hakim olamayarak "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim, geç abi, geç, geç..." diye bağırmış ve kalemi masaya fırlatıp ardından masada duran bardağı kırmıştı. Bardaktaki suyun bir kısmı da kameralara gelmişti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Bu anlar sosyal medyada büyük bir gündem yaratmış ve uzun süre konuşulmuştu. Tepeli'nin yayındaki hamlesine çok sayıda yorum gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tepeli'yi kameramana su fırlattığı gerekçesiyle eleştirmişti. Yaşanan olayın ardından Tepeli'nin bu kez yayını nasıl açacağı ve ekrandaki hareketiyle ilgili bir yorumda bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu.

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BAKIN İLK YAYININI NASIL AÇTI

İki günlük aranın ardından bugün Tepeli yeniden izleyicilerin karşısına çıktı. Tepeli, ana haber bültenini açarken, "Haberlerimize geçeceğiz ama evvela, bana itimat edip yanıma bir bardak su koyan buradaki kıymetli arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum." dedi. Tepeli'nin yayının başında söylediklerine de sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

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Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdıSelçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı


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Selçuk Tepeli
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