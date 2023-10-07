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    4. Canlı yayında şoke eden anlar! Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı... Elinin tersiyle itip engelledi

    Canlı yayında şoke eden anlar! Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı... Elinin tersiyle itip engelledi

    07.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'nın Rio de Janerio'da 25 yaşındaki Bianca Chaboudet isimli bir muhabir canlı yayın sırasında yaşadığı olayla şaşkına döndü. Tanımadığı bir adamın arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştığı anlarda Chaboudet canlı yayındaki tacizi kolunu kendisine siper ederek engellemeye çalıştı. O anlar ülkede tepki topladı.

    Brezilya'nın Rio de Janerio şehrindeki bir televizyon kanalında muhabirlik yapan 25 yaşındaki Bianca Chaboudet isimli bir kadın, canlı yayında haberleri sunduğu anda cinsel tacize uğradı. Kameraların saniye saniye kayıtta olduğu anlarda hiç tanımadığı bir adam Chaboudet önce kalçasına dokundu, ardından ise onu öpmeye çalıştı.

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    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

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    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ait görüntüleri paylaşan Chaboudet, "Bugün ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Bir meydandaydım, dükkanlar açıktı ve rastgele bir kişi yanıma gelip beni yanağımdan öpmeye çalıştı. Haberlere devam etmek zorundaydım. Bacaklarım titriyordu. Kendimi çok güçsüz hissettim ve kameraman Julius Costas bana yardımcı oldu" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya

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