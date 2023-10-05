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    4. Tapınağın üzerinde çıplak meditasyon yaptı! Yerli halkın tepkisiyle karşılaştı... "Yasal olarak arazi benim" diyerek kendisini savundu

    Tapınağın üzerinde çıplak meditasyon yaptı! Yerli halkın tepkisiyle karşılaştı... "Yasal olarak arazi benim" diyerek kendisini savundu

    05.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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    Bali'de bir tapınağın üzerinde çıplak bir şekilde meditasyon yapan adamın görüntüleri sosyal medyada viral olurken yerli halkın tepkisi de gecikmedi. Durum yerel halk arasında öfkeye neden olurken görüntülerdeki kişi kendisini, "Yasal olarak arazi benim" diyerek savundu.

    Balili fenomen Ni Luh Djelantik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Videoda ismi açıklanmayan turistin bir tapınakta gözleri tamamen kapalı bir şekilde lotus pozisyonunda meditasyon yaptığı görülüyor. Görüntülerde meditasyonun arka planını açıklayacak şekilde İngilizce bir metin yer alıyordu ve adamın çıplak olması gözlerden kaçmayan bir detay oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın tepkisini çekti.

    ÜZGÜN OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

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    Adam, videonun olumsuz bir şekilde çarpıtılması nedeniyle viral hale gelmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Arazi teknik olarak kendisine ait olduğu için orada meditasyon yapmasına izin verildiğini iddia etti. Tatil sırasında mali durumunu sürdürmekte zorlanan Balili bir pirinç çiftçisiyle tanıştığını ve maddi olarak yardımcı olmak için ona verdiğini söyledi.

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    Fenomen isim görüntüleri, "Ödemelerini geciktirdikten sonra arazisini teminat olarak göstermesi konusunda anlaştık. Yasal olarak arazi benimdi. Başkaları benim kutsal bir mekanda çıplak meditasyon yaptığımı söyledi. Bu tamamen gerçek dışı" diyerek savundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya bali

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