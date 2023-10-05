Kayınvalidesi 100'ü bir yerde taktı! O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.. Yorum yağmuruna tutuldu: Onların hepsi altın mı?

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Gündem yaratan görüntülerde bir kayınvalidenin gelinine 100'ü bir yerde taktı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken binlerce beğeni ve yorum yağdı.

GERÇEKLİĞİNİ SORGULADILAR

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kameralara yansıyan takı törenini yorum yağmuruna tuttu. "Kaynanamın yaptığı jeste bakın" notuyla paylaştığı gönderisinde kullanıcıların büyük bir bölümü altınların gerçekliğini sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunların altın suyuna batırılmış teneke olduğunu düşünen sadece ben miyim?" yorumunu yaptı.