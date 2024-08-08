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  4. Canlı yayında telefonunu çıkartıp, o uygulamayı silmişti! Maduro'dan WhatsApp'a yeni suçlama

Canlı yayında telefonunu çıkartıp, o uygulamayı silmişti! Maduro'dan WhatsApp'a yeni suçlama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.08.2024 09:02
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, söz konusu uygulamayı canlı yayında telefonundan sildi. Venezuela halkın çağrıda bulunan Maduro, yeni yaptığı açıklamada ise sosyal medya ve haberleşme platformunun bir casusluk sistemi olduğunu iddia etti.

Başkent Caracas'ta özel bir televizyon yayınına katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, telefonun ekranını kameralara göstererek WhatsApp uygulamasını canlı yayında sildi.

HALKA 'SİLİN' ÇAĞRISI

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

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Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, balıkçılık ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Maduro, gündeme ilişkin yeni değerlendirmede bulundu.

"BU SOSYAL UYGULAMA, PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Maduro, "WhatsApp, Venezuela'da sahip olduğu listeyi casusluk faaliyetleri için Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına teslim etti. Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor. Darbe ve şiddet lehine konuşmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Venezuelalılara, WeChat ve Telegram uygulamalarını tavsiye eden Maduro, "İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp'tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmesi çağrısında bulundum" dedi.

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Bünyesinde WhatsApp'ın yanı sıra Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları da barındıran Meta konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Maduro, Venezuela'ya uygulanan haksız ekonomik ambargolar ve zorluklara rağmen tarımsal üretimde mucizevi başarılar elde ettiklerini söyledi.

"GONZALEZ, GUAIDO'DAN DAHA BERBAT"

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştiren Maduro, "O bir suçlu ve faşist. Seçimlerin yapıldığı günden bu yana bir grup genci ortalığı yakması için gönderdi ancak kendisi saklandı. Yüksek Mahkeme onu yasal olarak çağırdı ve gitmesi zorunluydu ama o gitmedi. Şimdi Guaido'dan (eski muhalif lider Juan Guaido) daha berbat" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Nicolas Maduro
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