Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!

Pandemi sürecinde online platformlara taşınan toplantılar teknolojik tehlikeleri de beraberinde getirdi.

Bu toplantılardan biri de İngiltere'de yaşandı. Çoğu orta yaş ve üzerinde olan kilise müritleri online bir dini sohbet için bir araya gelmişlerdi.

Önce Youtube'a yüklenen sonra kaldırılan toplantı videosunda konuşmacılardan birinin ekranında önce nazi bayrağı belirdi.

Daha sonra küfürler duyulmaya başlandı.

DİNİ SOHBETE GAY PORNOSU ŞOKU

Sonra ekranda dört erkeğin cinsel münasebet yaşadığı pornografik görüntüler belirdi. Gay pornosu yayını devam ederken bir sesin 'islam'a dönün' dediği duyuldu.

Bu sırada katılımcılar olan bitene anlam verememiş halde ekrana kilitlendiler.

Yayına hemen ara verilirken olaya müteakip kilise yönetiminden özür mahiyetinde bir açıklama geldi.

Dini sohbetlerin herkese açık olduğunun altını çizen kilise yönetimi kötü niyetli kişilerin kendilerini katılımcı olarak gösterip yayına sızdığını belirtti. Bundan sonra toplantılara listedekiler haricinde katılımcı kabul edilmeyeceğini belirten yönetim yaşananlardan ötürü özür diledi.



