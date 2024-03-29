Canlı Yozgat seçim sonuçları! Yozgat seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Celal Köse mi CHP adayı Özkan Şengül mü kazanacak?

Tüm Türkiye'de bir kez daha seçim heyecanı yaşanacak. Seçim öncesi Yozgat seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.Yozgat'ta belediye başkanlığı görevini yürüten Celal Köse mi, yoksa CHP'nin adayı Özkan Şengül mü seçimi kazanacak? Yozgat seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Yozgat seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019'daki seçimlerde AK Parti'nin adayı Celal Köse yüzde 40,86 oy almıştı. Bağımsız aday yüzde 36,16, MHP'nin adayı yüzde 15,65, İYİ Parti'nin adayı ise yüzde 3,56 oy almıştı.

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

MHP'nin adayı Ömer Açıkel, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Görkem Taştan, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan...







