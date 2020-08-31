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  4. Cansız bedeni moloz döküm alanında bulunmuştu! Ceren Duman cinayetinde yeni gelişme

Cansız bedeni moloz döküm alanında bulunmuştu! Ceren Duman cinayetinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 22:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Cansız bedeni moloz döküm alanında bulunmuştu! Ceren Duman cinayetinde yeni gelişme

28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi’nde moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Genç kızın ölümüyle ilgili T.Y. ve S.Ö.’nün ardından dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

İzmir’de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı

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