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Cansız bedeninin başında kavga ederken yakalandılar

15.11.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de, Hakan Özbeğen (52) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet ile ilgili olarak Özbeğen'in cesedi başında kavga ederken bulundukları öne sürülen oğlu Çağatay Özbeğen (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, cinayetle ilgili birbirlerini suçlarken, Özbeğen'in gözaltındaki çiftin kızıyla bir süredir ilişkisi olduğu iddia edildi.

Cansız bedeninin başında kavga ederken yakalandılar

Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Hakan Özbeğen’i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA KAVGA EDERKEN YAKALANDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ettiği Özbeğen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Özbeğen'i gözaltına aldı.

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ÇİFTİN KIZLARI İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çağatay Özbeğen'in ilk ifadesinde, Ferit A.’nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü. Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Çağatay Özbeğen'in işlediğini söyledi. Hakan Özbeğen’in bir süredir şüpheli çiftin kızları İ.A. ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

Hakan Özbeğen’in cenazesi, Bursa Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne getirildi. Edremit’te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbeğen’in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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