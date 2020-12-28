Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan yeni açıklama

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşallah, şuna bak” dedi.

Ünlü tarihçi Ortaylı'nın kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Sözlerine açıklık getirmek için yeni bir açıklama yapan Ortaylı, sosyal medyada hakkında yapılan bazı yorumlara da tepki gösterdi.

İLBER ORTAYLI: GERÇEKTEN APTALLAR

Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Fulya Soybaş imzasıyla yayımlanan habere göre; sunucu Özgen'i güzel, akıllı ve başarılı bulduğu için 'Maşallah' dediğini belirten Ortaylı, "Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Gerçekten aptallar" ifadelerini kullandı.



