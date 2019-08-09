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Cansuyu Derneği 21 ülkede kurban kesecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede 50 farklı bölgede mazlum ve muhtaçlar için kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, çalışmalara başladı - Orta Afrika ülkelerinden Çad ile Bangsamoro'ya ulaşan görevliler, kurban organizasyonu hazırlıklarını sürdürüyor

NDJAMENA/BANGSAMORO (AA) - Cansuyu Derneği, Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede 50 farklı bölgede mazlum ve muhtaçlar için kurban kesecek.

İhtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu ekipleri, Orta Afrika ülkelerinden Çad'ın başkenti Ndjamena ile Bangsamoro'nun Marawi kentlerine ulaştı.

Derneğin Çad Koordinatörü Ahmet Yusuf Asiltürk, AA muhabirine, geçen yıl farklı ülkelerdeki mazlum ve yardıma muhtaç kimselere ulaştıklarını, bu yıl da aynı şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hayırseverlerin kendilerine teslim ettiği emanetleri muhtaçlara ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Asiltürk, şöyle dedi:

"Bize emanetlerini teslim eden bağışçılarımızın vekaletlerini yerine ulaştırarak, gerçekten yardıma muhtaç olan kimselere teslim etmek üzere yola çıktık. Gittiğimiz yerlerde İslam'ın getirdiği kardeşliği bizzat yaşayabilmek adına Türkiye'deki bağışçılarımızın selamını iletiyoruz. Biz kardeşliğimizi pekiştirerek birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu fark ediyoruz ve bunu da döndüğümüzde arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatıyoruz."

Dernek olarak yardıma muhtaç kişilere "cansuyu" olmak için yola çıktıklarını aktaran Asiltürk, "Ekiplerimiz, bağışçılarımızın vekaletlerini en güzel bir şekilde yerine ulaştırıp, ihtiyaç sahiplerine verecekler." ifadesini kullandı.

- Marawi

Derneğin Bangsamoro Koordinatörü Ömer Faruk Günenç ise, uzun bir yolculuğun ardından Marawi'ye ulaştıklarını söyledi.

Kentte kurban organizasyonu çalışmalarını yaptıktan sonra bölge halkı ile yakın temas kuracaklarını belirten Günenç, "Marawi'de 3 bölgede kesim yapacağız. Yarından itibaren kurbanlık hayvan seçimi yapacak ve ardından bayramda keseceğimiz kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Bangsamoro Cansuyu Derneği Çad kurban

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