Cansuyu Etiyopya'da kurban eti dağıttı

HADİYA (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da yaşayan Müslümanlara, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların etleri dağıtıldı.

Ülkede bulunan dernek üyelerinin oluşturduğu ekipler, vekaletle kesilen 50 büyükbaş kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Heyet, kurban etlerini ulaştırmak için gittiği köylerde çocuklara şeker ve balon dağıttı, ailelerle görüştü.

Derneğin Genel Başkan Danışmanı ve Etiyopya Yardım Koordinatörü İsmail Mansur Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'da 40 bin Müslüman'a kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Etiyopya'nın kadim tarihi ve özgün kültürüyle önemli bir ülke olduğunu, İslam tarihinde de çok stratejik bir anlam taşıdığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Uzun tarihinden süzülen ilginç deneyimleri ile bugün yoksulluk ve misyonerlik kıskacında. Geçmiş yıllara göre iktidarda değişen olumlu hava Müslümanlara da olumlu yansımış durumda. Yıllardır pek çok alanda ortak çalışmalar yaptığımız Etiyopya'ya bu sene Kurban Bayramı'nda da gelerek 40 bin insana kurban etlerini ulaştırdık. Pek çok bölge içinden Hadiya bölgesini seçerken bölgenin misyoner etkisindeki hassasiyetine göre tercihte bulunduk. Başarılı kurban çalışması için halkımız başta, partnerlerimize teşekkür ediyoruz. Pek çok yeni proje ile Etiyopya'da olmaya devam edeceğiz."

