Cansuyu'ndan Keşmir'e yardım talebi

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hindistan'ın güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı Cammu Keşmir bölgesinde insani yardım çalışması yapma konusundaki ısrar ve talebini, açık kaynaklardan ve uluslararası kuruluşlardan ilgili yazılarla istediğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin Genel Başkanı Mustafa Köylü ve beraberindeki heyet, Cammu Keşmir bölgesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti.

Köylü, ziyarette, Pakistan ve Bangladeş'te yaşanan süreçleri yakından bildiklerini ve takip ettiklerini belirterek, bölgeye yaptıkları yardımlardan bahsetti. Bölgede yaşanan insan ihlalleri ile hukuk çerçevesinde ilgilendiklerini anlatan Köylü, "Keşmir ile ilgili oradaki toplum hakkında da bilgiye sahibiz. Büyükelçimizin bizi bilgilendirmesinden sonra bölgede yine legal olarak neler yapabiliriz, bunu planlayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Qazi de Keşmir'de güvenlik, insan hakları ihlali ve diğer sıkıntıların devam ettiğini, Keşmir halkının Hindistan'a bağlı olmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti: