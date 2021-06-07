Çanta içine gizlenen bomba infilak etti! Suriye sınırında korkunç saldırı

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bir dükkana emanet olarak bırakılan çanta içindeki bomba düzeneğiyle terör saldırısı düzenlendi.

Patlamada 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Çevredeki dükkanlar zarar görürken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başlarken yaralılar ambulanslarla beldedeki hastaneye sevk edildi.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. (AA)

