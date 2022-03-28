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  4. Çantasından 416 bin TL çıktı! Polisler arama yapınca 'ben de çok şaşırdım' dedi

Çantasından 416 bin TL çıktı! Polisler arama yapınca 'ben de çok şaşırdım' dedi

28.03.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çantasından 416 bin 600 TL sahte para bulunan şahsın, emniyetteki ifadesinde “Çantayı İstanbul’da buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi. adliyeye sevk edilen N.E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çantasından 416 bin TL çıktı! Polisler arama yapınca 'ben de çok şaşırdım' dedi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

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Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan N.E.’nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Polis, toplamda 416 bin 600 TL olan sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Çantayı İstanbul’da buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

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SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana İstanbul
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