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Çapa'da tedavi gören Çinli çocukla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatırılan Çinli çocukta mevsimsel bir grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konduğunu açıkladı, "TESTİN SONUCU İNFLENZA B ÇIKMIŞTIR" İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatırılan Çinli çocukta mevsimsel bir grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konduğunu açıkladı,

"TESTİN SONUCU İNFLENZA B ÇIKMIŞTIR"
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"KASTEN PANİK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI AÇIKTIR"
Fahrettin Koca, " Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik 'koronavirüs şüphesi', henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu 'kesin tanı' gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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