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Capitol AVM çalışma saatleri nedir? Capitol AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1993 senesinde açılan Capitol AVM, İstanbul’un Anadolu Yakası’na bağlı Üsküdar ilçesinin Altunizade semtinde yer alır. Zengin mimari yapısı ile öne çıkan Capitol Alışveriş Merkezi içerisinde Kozmetikten aksesuara, giyimden çantaya, ayakkabıdan elektronik eşyaya, mobilyadan kırtasiyeye, restoranlardan süpermarkete kadar birçok farklı ürün sunan mağaza bulunur. Peki, Capitol AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Capitol AVM çalışma saatleri nedir? Capitol AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kurulan ilk alışveriş merkezleri arasında yer alan Capitol Alışveriş Merkezi, gelen misafirlerine farklı bir alışveriş deneyimi sunar. Ayrıca AVM içerisinde ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğiniz internet, hasta ve engelli aracı, bebek bakım ve emzirme odası, çocuk odası gibi hizmetler de mevcuttur. Üsküdar’da bulunan dört alışveriş merkezinden biri olan Capitol AVM saat kaçta kapanıyor, mesai saatleri nedir?

Capitol AVM çalışma saatleri nedir?

Capitol AVM çalışma saatleri çoğunlukla benzerdir. Haftanın her günü açık olan alışveriş merkezinin mesai saatleri farklı bir durum olmadığı sürece sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. AVM çalışma saatleri benzer olsa da alışveriş merkezi bünyesinde hizmet veren mağazaların mesai başlangıç ve bitiş saatleri farklılık gösterebilir. Capitol AVM çalışma saatleri dâhilinde dönem dönem keyifli vakitler geçirmenize fırsat sunan etkinlikler yapılır. Bu etkinlikleri alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret ederek takip edebilirsiniz.

Capitol AVM saat kaçta açılıyor?

Capitol AVM hem gündüz hem de gece saatlerinde hizmet verir. Capitol AVM açılış saati genellikle sabah 10.00’dır. AVM içerisindeki mağazaların mesaiye başlama saatlerinde farklılık gösterebilir ancak alışveriş merkezi bünyesinde bulunan mağazaların da açılışı ve kapanışı yine alışveriş merkezinin saatlerine göre düzenlenir. AVM öğle saatlerinde de gelen misafirlerine kesintisiz bir şekilde hizmet sunar. AVM içerisinde sinemaseverler için sinema salonu da mevcuttur. Gösterimde olan filmlerin hangileri olduğunu öğrenmek için alışveriş merkezinin resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Capitol AVM saat kaçta kapanıyor?

Capitol AVM kapanış saati ise gece 22.00’dır. AVM içerisindeki mağazaların mesai bitim saatleri alışveriş merkezinden bağımsız olarak farklılık gösterebilir. Seçkin markaları ile öne çıkan alışveriş merkezinin içerisinde çocukların keyifli ve eğlenceli zamanlar geçirebileceği özel bir çocuk oyun alanı da bulunur. AVM ayrıca gelen misafirlerini açık hava terasları ile karşılar ve muhteşem ada manzarası ile buluşturur.

Capitol AVM hafta sonu açık mı?

Gelen misafirlerine daima en iyiyi ve en yeniyi sunan Capitol AVM haftanın her günü açıktır. Capitol AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati yine alışveriş merkezinin hafta içi saatleriyle aynıdır. Capitol AVM hafta sonu çalışma saatleri hafta içiyle aynı olsa da alışveriş merkezi bünyesinde hizmet veren mağazaların hafta sonu mesai saatleri farklı olabilir. Ayrıca hem AVM hem de AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerindeki mesai saatleri de değişebilir. Capitol AVM hafta sonu çalışma saatleri ise çoğunlukla şu şekildedir:

  • Cumartesi: 10.00 ila 22.00 arası
  • Pazar: 10.00 ila 22.00 arası
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