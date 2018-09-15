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Çardakta tatil keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde plaja kurdukları çardaklarda tatil yapıyor - Tatilciler, doğal yaşamlarıyla renkli görüntü oluşturuyor

Antalya'da lüks otellerin yanında deniz kenarına kurulan çardaklarda ücretsiz tatil yapan turistler, denizin keyfini çıkarıyor.

Aksu ve Serik ilçelerinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede çadır ve çardaklar kurarak tatil yapıyor.

Yaşam tarzlarıyla renkli görüntü oluşturan tatilciler, yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Tatil için çardak kuran bölge sakinleri de gündüz işine gidiyor, akşam çardaklarında vakit geçiriyor.

Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını akü ve güneş panellerinden sağlıyor.

Tatilcilerden Adem Güzel, yaptığı açıklamada, otellerde tatil yapan yabancı turistlerin akşamları çardakları ziyaret ettiğini söyledi.

Sahilde güzel zaman geçirdiklerini aktaran Güzel, "Farklı ülkelerden gelen turistler bazen misafirimiz oluyor. İkramlarda bulunuyoruz. Sık sık fotoğraf çektiriyorlar." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen İsmail Daş ise bölgenin tatil için güzel olduğunu, kurulan çardaklarda akrabalarıyla tatil yaptıklarını ifade etti.

Sahilde ücretsiz tatil yaptıklarını, doğal yaşamı sevdiğini anlatan Daş, "Burada tatil yapmayı herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aksu Belek çadır Kundu turizm

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