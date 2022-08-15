Cardi B saçları için uyguladığı bakımı paylaştı! Her evde bulunuyor, Soğan kürü nasıl yapılır? Saçı daha hızlı uzatmak için ne yapılabilir?

29 yaşındaki şarkıcı ve aktris Cardi B yeteneğiyle ve ilginç tarzıyla oldukça ilgi çekiyor. Özellikle sosyal medyasını sıklıkla kullanan Cardi B gündelik hayatında yaşadıklarını ve memnun kaldığı ürünleri paylaşmayı seviyor. Son olarak yaptığı paylaşımda saçlarını soğan suyu ile uzattığını ve daha parlak hale getirdiğini söyleyen Cardi B saçını uzatmak isteyen birçok kişinin pahalı ürünler kullanmasına gerek olmadığını fark ettirerek örnek oldu.

SAÇI UZATMAK İÇİN SOĞAN SUYU KULLANIMI

Soğan suyunu katı meyve sıkacağında çıkabilirsiniz. Soğanı rendeleyip süzgeçten geçirip suyunu çıkarabilirsiniz. 1-2 adet soğanı elma dilimleri olarak kesip suda kaynatıp soğumaya bırakıp soğan suyunu elde edebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biriyle elde ettiğiniz soğan suyuna biraz pamuk batırıp bunu saç diplerinize ve saçlarınıza sürün. Bu şekilde 30 dakika veya 1 saat bekleyin. Bu uygulamayı haftada 1-2 defa tekrarlamalısınız.

SOĞAN SUYUNUN SAÇA FAYDALARI