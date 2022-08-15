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Cardi B saçları için uyguladığı bakımı paylaştı! Her evde bulunuyor, Soğan kürü nasıl yapılır? Saçı daha hızlı uzatmak için ne yapılabilir?

15.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Cardi B, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda uzun saçları için kullandığı özel bakımı paylaştı. Genç şarkıcı saçları için doğal ürünlerin faydalarından yararlanarak soğan suyu kürünü yaptığını ve çok memnun kaldığını belirtti.

Cardi B saçları için uyguladığı bakımı paylaştı! Her evde bulunuyor, Soğan kürü nasıl yapılır? Saçı daha hızlı uzatmak için ne yapılabilir?

29 yaşındaki şarkıcı ve aktris Cardi B yeteneğiyle ve ilginç tarzıyla oldukça ilgi çekiyor. Özellikle sosyal medyasını sıklıkla kullanan Cardi B gündelik hayatında yaşadıklarını ve memnun kaldığı ürünleri paylaşmayı seviyor. Son olarak yaptığı paylaşımda saçlarını soğan suyu ile uzattığını ve daha parlak hale getirdiğini söyleyen Cardi B saçını uzatmak isteyen birçok kişinin pahalı ürünler kullanmasına gerek olmadığını fark ettirerek örnek oldu.

SAÇI UZATMAK İÇİN SOĞAN SUYU KULLANIMI

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Soğan suyunu katı meyve sıkacağında çıkabilirsiniz. Soğanı rendeleyip süzgeçten geçirip suyunu çıkarabilirsiniz. 1-2 adet soğanı elma dilimleri olarak kesip suda kaynatıp soğumaya bırakıp soğan suyunu elde edebilirsiniz. Bu yöntemlerden herhangi biriyle elde ettiğiniz soğan suyuna biraz pamuk batırıp bunu saç diplerinize ve saçlarınıza sürün. Bu şekilde 30 dakika veya 1 saat bekleyin. Bu uygulamayı haftada 1-2 defa tekrarlamalısınız.

SOĞAN SUYUNUN SAÇA FAYDALARI

  • Saçı uzatır
  • Saça parlaklık kazandırır
  • Saç köklerini besler
  • Kepeği yok eder
  • Dökülmeyi azaltır
  • Saçın erken beyazlamasını yavaşlatır
  • Kafa derisindeki bakteri ve mantar oluşumunu ortadan kaldırır
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