Hindistan nefes alamıyor: YouTube "evde oksijen yapımı" videolarını kaldırıyor

Söz konusu videolarda YouTube kullanıcılarının, elektroliz yoluyla sudan oksijen üreterek kendi oksijen cihazlarını yaptıkları görülüyor. Videolar kaldırılırken VICE'a konuşan bir uzman, elektrolizdeki riskin nispeten düşük olduğunu söylüyor.

Salgının ikinci dalgasında büyük bir oksijen kriziyle boğuşan Hindistanlılar, ellerinde boş tüplerle oksijen kuyruklarında bekliyor. Bu durum, oksijenin karaborsaya düşmesine neden olurken, aynı zamanda bazı kişiler evde oksijen üretmeye başladı.

GOOGLE'DA EVDE OKSİJEN YAPIMINI ÖĞRENİYORLAR

Google Trends verilerine göre, Hindistan'da 18 Nisan'dan itibaren "Evde oksijen nasıl yapılır?" sorusu aramalarda trend hale geldi. Bunun sonucunda kullanıcılar, YouTube kanallarından oksijen üretimi tarifleri yayımlamaya başladı.

O kişilerden biri olan 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Rahul Soni, "Bir sabah gazetede oksijen kıtlığından ölenleri okuyordum ve 10. sınıf ders kitabımdan elektrolizle ilgili bir bölümü hatırladım" diyor.

VİDEO NEREDEYSE BİR MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Videosu YouTube'da 800 binden fazla kez izlenen Soni, bazı izleyicilerin tarifi evde denediğini ve başarıya ulaştığını aktarmak için kendisine ulaştığını vurguluyor.