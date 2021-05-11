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Hindistan nefes alamıyor: YouTube "evde oksijen yapımı" videolarını kaldırıyor

11.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'daki oksijen krizi, sosyal medya platformu YouTube'a da yansıdı. Liselerde öğretilen kimyasal işlemleri kullanarak kendi oksijenlerini üreten gençler, platforma "evde oksijen yapımı" videoları yüklüyor. Ancak YouTube, bu içerikleri tehlikeli olduğu gerekçesiyle kaldırıyor.

Hindistan nefes alamıyor: YouTube "evde oksijen yapımı" videolarını kaldırıyor

Söz konusu videolarda YouTube kullanıcılarının, elektroliz yoluyla sudan oksijen üreterek kendi oksijen cihazlarını yaptıkları görülüyor. Videolar kaldırılırken VICE'a konuşan bir uzman, elektrolizdeki riskin nispeten düşük olduğunu söylüyor.

Salgının ikinci dalgasında büyük bir oksijen kriziyle boğuşan Hindistanlılar, ellerinde boş tüplerle oksijen kuyruklarında bekliyor. Bu durum, oksijenin karaborsaya düşmesine neden olurken, aynı zamanda bazı kişiler evde oksijen üretmeye başladı.

GOOGLE'DA EVDE OKSİJEN YAPIMINI ÖĞRENİYORLAR

Google Trends verilerine göre, Hindistan'da 18 Nisan'dan itibaren "Evde oksijen nasıl yapılır?" sorusu aramalarda trend hale geldi. Bunun sonucunda kullanıcılar, YouTube kanallarından oksijen üretimi tarifleri yayımlamaya başladı.

O kişilerden biri olan 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Rahul Soni, "Bir sabah gazetede oksijen kıtlığından ölenleri okuyordum ve 10. sınıf ders kitabımdan elektrolizle ilgili bir bölümü hatırladım" diyor.

VİDEO NEREDEYSE BİR MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Videosu YouTube'da 800 binden fazla kez izlenen Soni, bazı izleyicilerin tarifi evde denediğini ve başarıya ulaştığını aktarmak için kendisine ulaştığını vurguluyor.

Hastanede yer bulamayan kişilerden mesajlar aldım. Solunum güçlüğü çeken hastalara yardımcı olduğunu söylediler. Herhangi bir yasal soruna neden olmak istememiştim.

Videoda bir doktor değil mühendis olduğunu ve tarifi denemek isteyenler için sorumluluk kabul etmediğini söyleyen Soni, "Videomu tehlikeli bulduklarını söylediler, ancak nedenini açıklamadılar" ifadelerini kullanıyor.

Bu YouTuber'ların çoğu Hintli lise öğrencilerinden oluşuyor. Ancak Hindistan'ın prestijli eğitim kurumu Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip de benzer bir oksijen kiti üretiyor.

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Hindistan

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