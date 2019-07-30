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Caretta caretta yavrularının kovayla taşınmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının kovayla denize bırakılması tepkilere neden oldu.Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki sahil alanında çekilen görüntüde, bir grubun yumurtadan çıkan fakat denize ulaşamayan yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu kovaya alarak, ışık altında denize bıraktıkları görüldü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının kovayla denize bırakılması tepkilere neden oldu.
Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki sahil alanında çekilen görüntüde, bir grubun yumurtadan çıkan fakat denize ulaşamayan yaklaşık 30 caretta caretta yavrusunu kovaya alarak, ışık altında denize bıraktıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen bazı hayvanseverler, bu kişilere tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, kovadaki yavruların kıyıdan denize taşındığı, suya bırakılan caretta carettaların kıyıya döndüğü görülüyor. Ardından gruptakilerin ’Bunlar geri geliyor’ sözleri yer aldı.
Hayvanseverler, yavruların karanlık ortamda yavruların kıyıya bırakılıp kendi imkanlarıyla denize ulaşmalarının doğru olduğu uyarısında bulundu.

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