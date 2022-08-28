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  4. Çareyi bunda buldular! Aracın kaputundan çıkmayan yavru kediye "kedi sesli" operasyon

Çareyi bunda buldular! Aracın kaputundan çıkmayan yavru kediye "kedi sesli" operasyon

28.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinde araç içine sıkışan yavru kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilginç bir yola başvurdu. Yavru kedi aracın kaputundan çıkmayınca vatandaşlar cep telefonundan kedi sesi açtı.

Çareyi bunda buldular! Aracın kaputundan çıkmayan yavru kediye "kedi sesli" operasyon

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi'nde bir aracın içinde sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar önce aracın camına 'sağ tarafta kedi var' diye not bıraktı daha sonra aracın sahibine ulaşan vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar, yavru kedi çıkmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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KEDİ SESİ AÇARAK ARAÇ İÇİNDEN ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞTILAR

Ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise kedinin çıkması için cep telefonundan kedi sesi açarak yavru kedinin araç içinden çıkması için uğraştı. Araç içine sıkışan kedi 4 aracın altından kaçtıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yavru kedinin gerekli tedavilerinin tamamlanmasından sonra yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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(İHA)

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Şırnak kedi
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