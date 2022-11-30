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  4. Çareyi not asmakta buldu! Her gelen görevli bu eve uğramadan pas geçiyor

Çareyi not asmakta buldu! Her gelen görevli bu eve uğramadan pas geçiyor

30.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli bir vatandaş, evinin kapısına uyarı yazısı astı. Görevliler tarafından elektrik ve doğalgaz faturalarının okunmadığını söyleyen kişi, ''Elektrik ve doğalgaz bahçenin içerisindedir, lütfen yazmadan geçmeyiniz'' yazılı bir not asarak mahalle komşularının da takdirini kazandı. Mahalleli, ev sahibinin bu davranışının çok iyi niyetli olduğunu ve insanlığın bir kez daha ölmediğini gösterdiğini söylediler.

Çareyi not asmakta buldu! Her gelen görevli bu eve uğramadan pas geçiyor

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı bölgesi’nde yaşayan bir vatandaş, elektrik ve doğalgaz faturasının görevliler tarafından uzun süre okunmamasının ardından çareyi ilginç bir yöntemle aradı. Elektrik ve doğalgaz okuma saatinin evin içinde yer almasından dolayı birçok görevli, faturayı kesmeden evi pas geçiyor.

''LÜTFEN YAZMADAN GEÇMEYİNİZ''

Bu duruma çözüm bulmak isteyen ev sahibi, çok yakın zamanda evin dış kapısına “Elektrik ve doğalgaz bahçenin içerisindedir, lütfen yazmadan geçmeyiniz” yazılı bir kağıt astı. Yazılan ilginç yazıyı gören mahalle sakinleri ise, ev sahibinin bu davranışının çok iyi niyetli olduğunu ve insanlığın bir kez daha ölmediğini gösterdiğini söylediler.

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(İHA)

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Eskişehir

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