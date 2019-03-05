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Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2019 07:29 | Son Güncelleme

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn 107 günün ardından 1 milyon Japon yeni kefaletle serbest bırakıldı.

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn'un maaşını düşük göstermekle suçkalanıyordu. Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ifade edilirken, açıklamada Ghosn'un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi.

Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016 yılında Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

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Carlos Ghosn Renault nissan Mitsubishi

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