Çarpıcı araştırmanın sonucu ürküttü: Sutyenle kanser arasında...

Kadınların günlük kıyafetlerinin bir parçası olan sutyenin sağlık üzerine etkileri incelendi. Araştırmanın çarpıcı sonucu sutyen takmakla kanser arasında bağ olduğu ileri sürüldü.

4 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada, sutyen kullanımının sağlık üzerine etkileri konusunda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Araştırmada sutyenin, lenfatik akışı etkileyerek kanser oluşumunu tetikleyebileceği sonucuna varıldı.

SUTYEN TAKMAKLA KANSER ARASINDA BAĞ VAR

Araştırmada, tüm gün sutyen kullanan her 4 kadından birinde kanser riski oluşumu gözlendi. Diğer yandan yarım gün sutyen kullanan kadınlarda ise 7 kadından birinde kanser riski oluşumu gözlendi.

Lenfatik sistem kanser oluşumu üzerinde etkilidir. Lenfatik akışın sağlanamaması ve akışın tıkanması, memelerde toksin birikme ihtimalini artıracağı için bunun sonucu olarak tümör oluşumu görülebilir.

GÖĞÜS KASLARINI DA ETKİLİYOR

Sutyen kullanımı göğüs kaslarında da zayıflamaya neden oluyor. Sutyenin olumsuz etkilerini azaltmak için sutyen kullanımını en aza indirmelisiniz.



