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    4. Çarpık dişleri yüzünden 'köpekbalığı' gibi göründüğünü düşünen kadın, çarpıcı yeni görünümüyle büyüledi!

    Çarpık dişleri yüzünden 'köpekbalığı' gibi göründüğünü düşünen kadın, çarpıcı yeni görünümüyle büyüledi!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.03.2024 09:58
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    51 yaşındaki Jennifer Markey, Haziran 2021'de çift çene genişletme ameliyatı geçirmişti. Minneapolis, Minnesota, ABD'de yaşayan kadın ardından gülümsemesini düzeltmek için bu yılın başlarında tekrar çift çene genişletme ameliyatı geçirdi. Kadının ameliyatın arından yaşadığı değişim sosyal medyada dikkat çekti.

    Kendisinin "köpekbalığı" gibi göründüğünü düşünen kadın, yeni gülümsemesinden son derece memnun.

    İKİ BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ

    Daily Star'da yer alan habere göre, Jennifer Markey küçükken ağzından nefes aldığı için dişlerinde gıcırdama sorunları yaşıyordu. İlerleyen yıllarda dişleri gerçekten kalabalıklaştı ve çenesini sakatladı. 14 yaşındayken doktorlar sorununu çözmek için ameliyat olabileceğini söyledi ancak o zaman bunu yapmak istemedi. Bir yetişkin olarak ağzı tanıdığı çoğu insandan çok daha küçüktü. Ancak 2021'de Jennifer cesur olmaya ve çenesini büyütmek için ameliyat olmaya karar verdi. Üst ve alt çenesini germek için özel bir şey koydular. Ameliyattan sonra çeneleri çok daha genişledi. Daha sonra bu yılın Ocak ayında her iki çenesini de öne doğru itmek için başka bir ameliyat geçirdi.

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    Artık Jennifer'ın diş telleri var ve insanlar onun tamamen farklı göründüğünü söylüyor. ABD'nin Minnesota eyaletinden öğretmen şunları söyledi: "Benim için hiçbir zaman kozmetik olmadı. Görünüşüm iyiydi, dişlerimin olduğu gibi göründüğünü kabul etmiştim. Her zaman düzgün dişler istemiştim ama onlara sahip olacağımı hiç bilmiyordum. Şimdi yüzüme bakıyorum ve 'vay be gerçekten farklı görünüyor' diye düşünüyorum. Aynada farklı bir yüze alışmak zor."

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    Jennifer, dil bağının ağzından nefes almasına neden olduğunu ve bunun da damağının düzgün şekilde genişlememesine neden olduğunu belirtti ve şöyle açıkladı: "Damağım çok küçüktü, sadece 19 mm'ydi; çapraz kapanışla karşılaştım. Ön dişlerimin arkasında büyüyen dişlerim vardı, sanki ikinci sıra dişim vardı; köpek balığına benziyordum."

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    Haziran 2021'de Jennifer, ağzını genişletmek ve dişlerinin düzeltilmesine yardımcı olmak için çift çene genişletme ameliyatı olmaya karar verdi. "Üst çenemi kafatasımın geri kalanından kestiler" diye paylaştı. Jennifer şöyle devam etti: "Günde iki kez genişleticiye küçük bir tel anahtar koyup onu çevirmek zorunda kalıyordum. Gerçekten tuhaf hissettim, alt çene 5 mm, üst çene ise 10 mm genişledi."

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    Jennifer, Ocak 2024'te çift çene ilerletme ameliyatına girmeden önce Ekim 2021'de dişlerini düzeltmek için diş telleri taktırdı. Şöyle açıkladı: "Yine kafatasımın üst çenesini kestiler ve her şeyi öne çektiler. Nefes alma şeklim nedeniyle yüzüm dışarı doğru büyümek yerine aşağı doğru büyüdü ve düzleşti." Jennifer, geçirdiği iki büyük ameliyatın ardından kendisine sık sık "farklı bir insan" gibi göründüğünün söylendiğini ve ailesinin "inanılmaz derecede" destekleyici olduğunu söyledi.

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    Şöyle itiraf etti: "Bazı insanlar bana bir fark görmediklerini söyleyecekler ama onlara öncesi ve sonrası resimlerini gösterdiğimde hayrete düşüyorlar. Jennifer, "Tamamen farklı bir insana benzediğimi söyleyen birçok iş arkadaşım var. Aynaya bakıyorum ve sonsuza kadar böyle görüneceğimi biliyorum." dedi.

    ChefGPT


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