Çarpıntı neden olur? Kalp çarpıntısı neyin habercisi? Prof. Canan Karatay açıkladı!

Toplumda sıkça yaşanan ancak çoğu zaman kalp hastalığıyla karıştırılan çarpıntı, uzmanlara göre vücudun verdiği önemli bir uyarı sinyali olabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, çarpıntının nedenleri, ne zaman tehlikeli olduğu ve nasıl önlenebileceği konusunda merak edilen soruları yanıtlayarak, yanlış bilinen doğrulara açıklık getirdi. Detaylar haberimizde...

Çarpıntı neden olur? Kalp çarpıntısı neyin habercisi? Prof. Canan Karatay açıkladı!
Sedef Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay, toplumda sık görülen ancak çoğu zaman yanlış yorumlanan çarpıntı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, her çarpıntının kalp hastalığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, vücudun aslında bir uyarı mekanizmasıyla sinyal verdiğini söyledi.

"HER ÇARPINTI KALP HASTALIĞI DEĞİLDİR"

Çarpıntının önemli bir belirti olduğunu ancak tek başına kalp hastalığı göstergesi sayılmaması gerektiğini ifade eden Karatay, "Her çarpıntısı olan kalp hastası değildir. Genç kızlarda ve erkeklerde sık görülür. Birinin adı geçse bile çarpıntı olabilir" dedi.

Çarpıntı neden olur? Kalp çarpıntısı neyin habercisi? Prof. Canan Karatay açıkladı! 1

EN SIK GÖRÜLEN NEDENLER

Prof. Dr. Karatay’a göre Türkiye’de çarpıntının en yaygın nedenleri şunlar:

  • Kansızlık
  • Tuzsuzluk
  • Vitamin ve mineral eksiklikleri
  • Hormonal dengesizlikler
  • Panik atak
  • Zehirlenmeler

KİMYASALLAR VÜCUTTA STRES YARATIYOR

Zehirlenmeye yol açan kimyasalların vücutta stres oluşturduğunu belirten Karatay, "Şu kadarı zararlı değil' diye bir şey yok. Canlı bir organizmaya kimyasal girmemeli. En ufak zehir bile bazı vücutlarda çarpıntı yapabilir. Her vücut farklıdır ve bu aslında bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

ÇARPINTI STRESİN HABERCİSİ OLABİLİR

Çarpıntının çoğu zaman stresle ilişkili olduğunu vurgulayan Karatay, “Çarpıntı, vücutta bir şeylerin ters gittiğini ve kortizol hormonunun salgılandığını gösterir. Koşunca, sinirlenince ya da stres yaşayınca çarpıntı olur. Bu, vücudun kaçış ve korunma mekanizmasıdır. Her çarpıntıda korkmayın” dedi.

Çarpıntı neden olur? Kalp çarpıntısı neyin habercisi? Prof. Canan Karatay açıkladı! 2

SÜREKLİ OLUYORSA ARAŞTIRILMALI

Çarpıntının sürekli hale gelmesi durumunda nedeninin mutlaka sorgulanması gerektiğini söyleyen Karatay,
"Beni ne strese soktu, ne düşündüm, ne yaşadım?" gibi soruların sorulmasını önerdi.

DOĞAL YAŞAM ÖNERİLERİ

Doğal yaşamın önemine dikkat çeken Karatay, şu önerilerde bulundu:

  • Açık havada yürüyüş yapmak
  • Yüzmek
  • Gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak
  • Uykusuzluk ve aşırı sinirden uzak durmak

Sınav dönemlerinde, uykusuzlukta veya yoğun stres altında yaşanan çarpıntıların çoğu zaman doğal olduğunu da ekledi.

YEMEKTEN SONRA OLUYORSA DİKKAT!

"Çarpıntı bir uyarıdır" diyen Karatay, "Eğer yemekten sonra oluyorsa, yediklerinizi sorgulayın" diyerek beslenmenin önemine işaret etti.

Çarpıntı neden olur? Kalp çarpıntısı neyin habercisi? Prof. Canan Karatay açıkladı! 3

ALERJİ VE KİMYASALLARA DİKKAT

Özellikle deterjanlar, hava kirliliği, çamaşır suları ve böcek ilaçlarının ciddi riskler taşıdığını belirten Karatay, "Bu maddeler sadece çarpıntı değil, ölümcül sonuçlara bile yol açabilir" uyarısında bulundu.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, şu durumlarda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi:

  • Çarpıntı çok hızlanıyorsa
  • Nabız uzun süre yüksek seyrediyorsa
  • Şikayetler sık ve sürekli tekrar ediyorsa

"Çarpıntı için hemen ilaç almayın. Önce sebebini bulun ve onu ortadan kaldırın" diyerek sözlerini tamamladı.

