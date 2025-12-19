Çarpıntı neden olur? Kalp çarpıntısı neyin habercisi? Prof. Canan Karatay açıkladı!

Prof. Dr. Canan Karatay, toplumda sık görülen ancak çoğu zaman yanlış yorumlanan çarpıntı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, her çarpıntının kalp hastalığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, vücudun aslında bir uyarı mekanizmasıyla sinyal verdiğini söyledi.
Çarpıntının önemli bir belirti olduğunu ancak tek başına kalp hastalığı göstergesi sayılmaması gerektiğini ifade eden Karatay, "Her çarpıntısı olan kalp hastası değildir. Genç kızlarda ve erkeklerde sık görülür. Birinin adı geçse bile çarpıntı olabilir" dedi.
Prof. Dr. Karatay’a göre Türkiye’de çarpıntının en yaygın nedenleri şunlar:
Zehirlenmeye yol açan kimyasalların vücutta stres oluşturduğunu belirten Karatay, "Şu kadarı zararlı değil' diye bir şey yok. Canlı bir organizmaya kimyasal girmemeli. En ufak zehir bile bazı vücutlarda çarpıntı yapabilir. Her vücut farklıdır ve bu aslında bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.
Çarpıntının çoğu zaman stresle ilişkili olduğunu vurgulayan Karatay, “Çarpıntı, vücutta bir şeylerin ters gittiğini ve kortizol hormonunun salgılandığını gösterir. Koşunca, sinirlenince ya da stres yaşayınca çarpıntı olur. Bu, vücudun kaçış ve korunma mekanizmasıdır. Her çarpıntıda korkmayın” dedi.
Çarpıntının sürekli hale gelmesi durumunda nedeninin mutlaka sorgulanması gerektiğini söyleyen Karatay,
"Beni ne strese soktu, ne düşündüm, ne yaşadım?" gibi soruların sorulmasını önerdi.
Doğal yaşamın önemine dikkat çeken Karatay, şu önerilerde bulundu:
Sınav dönemlerinde, uykusuzlukta veya yoğun stres altında yaşanan çarpıntıların çoğu zaman doğal olduğunu da ekledi.
"Çarpıntı bir uyarıdır" diyen Karatay, "Eğer yemekten sonra oluyorsa, yediklerinizi sorgulayın" diyerek beslenmenin önemine işaret etti.
Özellikle deterjanlar, hava kirliliği, çamaşır suları ve böcek ilaçlarının ciddi riskler taşıdığını belirten Karatay, "Bu maddeler sadece çarpıntı değil, ölümcül sonuçlara bile yol açabilir" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay, şu durumlarda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi:
"Çarpıntı için hemen ilaç almayın. Önce sebebini bulun ve onu ortadan kaldırın" diyerek sözlerini tamamladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum