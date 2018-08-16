Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Almanya’dan eşi ve kızıyla birlikte Manavgat’a tatile gelen gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, Herford Caddesi’ndeki lunaparkta çarpışan arabaya bindi. İndiğinde cüzdanının olmadığını gören Hacı İbrahim Göksu, tüm aramalarına rağmen sonuç alamayınca durumu lunapark görevlilerine anlattı. Lunaparkın güvenlik kameralarında Göksu’nun bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşürdüğü, kendisinden sonra çarpışan arabaya binen bir kişinin cüzdanı yanındaki eşine bile fark ettirmeden önce ayaklarının arasına ardından da cebine koyduğu görüldü. Cüzdanı alan kişi kısa sürede lunaparktan ayrıldı.

ÇAĞRI YAPTI

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hacı İbrahim Göksu, cüzdanında 110 euro ve 400 lira bulunduğunu, en önemlisinin ise kimliği ve sürücü belgesinin olduğunu dile getirdi.

Pazartesi günü Almanya’ya dönmesi gerektiğini belirten Göksu, "Ehliyetim ve kimliğim çok önemli. Türkiye’de ve Almanya’da sorun çıkmayabilir. Ne var ki yol üzerinde Bulgaristan'da sorun çıkarabilir. Ben cüzdanımı alan şahıstan kimliğimi ve ehliyetimi bir şekilde karakola ulaştırmasını rica ediyorum” dedi.

