CarrefourSA'nın dijital marketi SAP Forum'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, SAP Forum İstanbul kapsamında bir ilke imza atarak hem elektronik etiket doğrultusunda en uygun fiyatı tüketiciye yansıtan dijital marketini tanıttı hem de Samsung marka buzdolabın dijital ekranından carrefoursa.com yoluyla nasıl alışveriş yapılabileceğini sergiledi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kaliteli ve çok çeşitli ürünlerini en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak amacıyla teknolojiye olan yatırımlarını sürdürüyor. Yaptığı yatırımlarla tüm altyapı süreçlerini SAP sistemine entegre eden CarrefourSA, teknoloji markalarıyla olan iş birliklerine devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Forum İstanbul’a dijital market kurarak bir ilke imza atan CarrefourSA tarafından, Samsung ile olan iş birliği çerçevesinde alışverişte getirdiği yenilik tanıtıldı.

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- "Teknolojiye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz”