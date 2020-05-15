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  4. 'Çarşaflı' karantina firarisinin koronavirüs test sonucu belli oldu

'Çarşaflı' karantina firarisinin koronavirüs test sonucu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Trabzon'da, koronavirüs nedeniyle karantinada tutulduğu hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak, kaçmaya çalışan Gürcistan uyruklu Konstantn Kıaruaklıev'in (31) 'Covid-19' testi negatif çıktı. Gürcü hasta, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, dün akşam, Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'ne meydana geldi. Koronavirüs ile ilgili bazı semptomlar göstermesi üzerine yaklaşık 13 gündür karantina altında tutulan, Gürcistan uyruklu Konstantn Kıaruaklıev, virüs şüphelerinin devam etmesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Gürcü hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katında gözlem odasına geçti. Pencereden çarşafları birbirine bağlayan Kıaruaklıev, zemine inip, kaçmayı planladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak, inmeye çalışan hasta, zemine kadar ulaşmayınca 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Havada asılı kalan hastayı fark edenler, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Konstantn Kıaruaklıev'in hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin, hastanenin 3'üncü kat penceresinden birbirine bağlayıp, aşağı sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, 1'inci katta mahsur kalınca da çevredekilerin 'Beyefendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz' diyerek uyarılarda bulunduğu anlar yer alıyor.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan Konstantn Kıaruaklıev, kendisine yapılan 'Covid-19' testinin negatif çıkması üzerine, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Gürcü Kıaruaklıev'in, hastanenin psikiyatri bölümünde, olası kaçma girişimine karşı korunaklı odada tedavisine devam edileceği öğrenildi.

(DHA)

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