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Çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor

GAZİANTEP/MALATYA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta çarşı ve pazarlarda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla Gaziler, Karagöz ve Mütercim Asım caddelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar bayram alışverişini yapıyor.

Gıdadan giyime, ayakkabıdan hediyelik eşyaya kadar pek çok ürünün bulunabildiği çarşıda baharat, kuruyemiş dükkanları da ilgi görüyor.

Gaziantep ve çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra Suriyelilerin de alışveriş yaptığı çarşıda Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler de ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapıyor.

Vatandaşın ilgisini çekmek için çeşitli indirimler yapan esnaf, bayram öncesi yaşanan yoğunluktan memnun.

Esnaf Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bayram kentte gurbetçi yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Alışveriş yapan Kemal Öztürk, çocuklarını sevindirmek için alışverişe çıktıklarını ifade etti.

- Malatya

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar bayramlık alışverişlerini çarşı ve pazarlarda gerçekleştiriyor.

Bayram şekeri, tatlı, bayramlık ayakkabı ve giysi almak için kent merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bütçesine uygun yerlerde alışverişini yapmaya çalışıyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki tarihi Kapalı Çarşı Kurban Bayramı hazırlığına çıkanların uğrak yeri oldu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan 2 kilometre uzunluğundaki tarihi çarşıda esnaf özellikle baharat ve şekerdeki yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Kapalı çarşı esnaflarından Levent Gürbüz, çarşıda bayram yoğunluğu yaşadıklarını, satışlardan memnun olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bayram yoğunluğu çarşı Gaziantep Kahramanmaraş Malatya

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