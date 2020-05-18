Çatal ve kaşıkları ilk günkü parlaklığına getirmek mümkün! Sirke, limon kabuğu...

Çatal ve kaşıklar, mutfağın olmazsa olmaz parçalarıdır. Kimi zaman çatal ve kaşıklarda fazla kullanımdan kaynaklanan kararmalar görülebilir. Kararmış çatal ve kaşıkları haklı olarak kullanmak istemiyorsunuz. Ama çöpe atmak da bir türlü içinize sinmiyor. Merak etmeyin, çatal ve kaşıklarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Nasıl mı? İşte birbirinden yararlı püf noktalar ile birlikte kararmış çatal ve kaşıkları parlatma adımları...

1. SİRKE İLE PARLATMA YÖNTEMİ

Temizlik konusunda sirke ile yarışacak tek bir şey yok! Tek başına bir dev olan sirke, çatal ve kaşıklarda meydana gelen kararma derdine de deva oluyor!

Kimyasal temizlik ürünleri kullanmaktan hoşlanmıyorsanız çatal ve kaşıklarınızdaki kararma sorununa sirke ile son verebilirsiniz.

Derin bir tencere içerisine 8-9 su bardağı kadar su koyun.

1 su bardağı kadar da sirke ilave edin.

Kararan çatal ve kaşıkları bu karışımın içerisine koyun.

20 dakika süresince beklettikten sonra yıkayın ve durulayın.

Mikrofiber bez yardımı ile kurulamayı unutmayın.

2. ÇAMAŞIR DETERJANI İLE PARLATMA YÖNTEMİ

Çamaşır deterjanının sadece çamaşırlara iyi geldiğini düşünmeyin! Çünkü çamaşır deterjanı çatal ve kaşıkları yeni gibi yapma özelliğine sahip!