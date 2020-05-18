Çatal ve kaşıkları ilk günkü parlaklığına getirmek mümkün! Sirke, limon kabuğu...

Çatal ve kaşıklar, mutfağın olmazsa olmaz parçalarıdır. Kimi zaman çatal ve kaşıklarda fazla kullanımdan kaynaklanan kararmalar görülebilir. Kararmış çatal ve kaşıkları haklı olarak kullanmak istemiyorsunuz. Ama çöpe atmak da bir türlü içinize sinmiyor. Merak etmeyin, çatal ve kaşıklarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Nasıl mı? İşte birbirinden yararlı püf noktalar ile birlikte kararmış çatal ve kaşıkları parlatma adımları...
Temizlik konusunda sirke ile yarışacak tek bir şey yok! Tek başına bir dev olan sirke, çatal ve kaşıklarda meydana gelen kararma derdine de deva oluyor!
Kimyasal temizlik ürünleri kullanmaktan hoşlanmıyorsanız çatal ve kaşıklarınızdaki kararma sorununa sirke ile son verebilirsiniz.
Derin bir tencere içerisine 8-9 su bardağı kadar su koyun.
1 su bardağı kadar da sirke ilave edin.
Kararan çatal ve kaşıkları bu karışımın içerisine koyun.
20 dakika süresince beklettikten sonra yıkayın ve durulayın.
Mikrofiber bez yardımı ile kurulamayı unutmayın.
Çamaşır deterjanının sadece çamaşırlara iyi geldiğini düşünmeyin! Çünkü çamaşır deterjanı çatal ve kaşıkları yeni gibi yapma özelliğine sahip!
Çamaşır deterjanı ile pratik bir kür hazırlayarak kararma derdine hızlıca bir dur diyebilirsiniz.
Üstelik bu kürü oldukça zahmetsiz bir biçimde hazırlayacaksınız!
2-3 su bardağı suyun içerisine göz kararı çamaşır deterjanı ilave edip suyu kaynatmaya başlayın.
Kaynayan su içerisine kaşık ve çatalları koyun. 15 dakika kadar bekletin ve çıkarın.
Çıkardıktan sonra birkaç dakika kadar yıkayın ve durulayın.
Kurutma işlemini havlu bir kağıt ya da mikrofiber bezle yapabilirsiniz.
Her şeye faydalı olan limonun çatal ve kaşıklarda oluşan kararmalarla savaştığını söylemek istiyoruz!
1 adet limonun kabuğu ile çatal ve kaşıkları ovarak temizleyin.
İşlem ne kadar uzun sürerse kararma sorunu o kadar ortadan kalkacaktır.
Ovaladıktan sonra çatal ve kaşıkları iyice yıkayıp durulayın.
Kurulamayı unutmayın. İşlem tamam!
Çatal ve kaşıkların kararmasını tamamen engelleyen yöntemler mevcut!
Günlük işlemlerle kararma sorununun önüne geçmek çok kolay.
Bulaşık makinenizi temiz tutun ve bakımlarını asla geciktirmeyin.
Kireç çözücü kullanmayı ihmal etmeyin.
Bulaşıkları bekletmeyin, mümkünse hemen yıkayın!
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