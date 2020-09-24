Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

Çatalca’da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan emlakçı Osman Gül’ün katil zanlısı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kaçış anı ve kendine yeni kıyafetler aldığı anlar kameralara yansıyan zanlının Gül’ün emlakçı bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; geçtiğimiz günlerde Çatalca’da ormanlık alandaki dere yatağında bulunan erkek cesedine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde cesedin bölgede emlakçılık yapan Osman Gül’e ait olduğu belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı ele geçirildi. Arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarasını inceleyen ekipler zanlının, aynı şekilde emlakçı olan B.D. olabileceğini değerlendirerek araştırmayı B.D. üzerinde yoğunlaştırdı.

JASAT 87 kamera ile adım adım takip etti

Şüpheli şahsı belirlemek için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri; çevrede ve şüphelinin gidebileceği istikametlerdeki 87 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 400 saatlik görüntüleri inceleyerek cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti.