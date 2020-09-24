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Çatalca’daki emlakçı cinayetinin zanlısı meslektaşı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Çatalca’da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan emlakçı Osman Gül’ün katil zanlısı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Çatalca’da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulunan emlakçı Osman Gül’ün katil zanlısı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kaçış anı ve kendine yeni kıyafetler aldığı anlar kameralara yansıyan zanlının Gül’ün emlakçı bir arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; geçtiğimiz günlerde Çatalca’da ormanlık alandaki dere yatağında bulunan erkek cesedine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde cesedin bölgede emlakçılık yapan Osman Gül’e ait olduğu belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı ele geçirildi. Arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarasını inceleyen ekipler zanlının, aynı şekilde emlakçı olan B.D. olabileceğini değerlendirerek araştırmayı B.D. üzerinde yoğunlaştırdı.

JASAT 87 kamera ile adım adım takip etti
Şüpheli şahsı belirlemek için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri; çevrede ve şüphelinin gidebileceği istikametlerdeki 87 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 400 saatlik görüntüleri inceleyerek cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti.

Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini bile değiştirdi, yine de JASAT dan kaçamadı
Çatalca’da emlakçılık yapan maktul Osman Gül ile arkadaşı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri, burada maktul Osman Gül’ün daha önceden B.D.’ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli B,D.nin araçta bulunan çekiç ile maktul Osman Gül’ü kafasına vurarak öldürdüğü, daha sonra maktulün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Aracı ara sokaklara gizleyerek Çatalca’da bulunan bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı giysileri değiştiren zanlının kendi aracı ile Çatalca’dan kaçtığını tespit eden JASAT ekipleri, adresini belirlediği B.D.yi saklandığı Başakşehir’deki adresinde kıskıvrak yakaladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının kaçışı anbean kamerada
Öte yandan zanlını olaydan sonra kaçış güzergahı ise anbean kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlının bir kıyafet dükkanından kendisine yeni kıyafetler aldığı görülüyor. Bir başka görüntü de ise zanlının aracıyla benzin istasyonuna geldiği kameralara yansıyor.

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