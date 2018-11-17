Çatı tadilatı tamamlanan Göbeklitepe, tam gün ziyarete açıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe'nin çatı tadilatının tamamlanarak tüm gün ziyarete açıldığı bildirildi.

Göbeklitepe’de 1995’te başlayan kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili taşlar, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli kalıntılar ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatıldı. Yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanınca Göbeklitepe turistlerin ziyaretine açıldı. Eksikliklerin giderilmesi için geçen Ekim ayında yarı gün ziyarete açık tutulan Göbeklitepe'de çatı tadilatı tamamlandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Göbeklitepe'de zorunlu olarak devam eden tadilat nedeniyle 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren alana ziyaretçilerin saat 08.00-11.45 saatleri arasında alındığı hatırlatılarak, "Alandaki çalışmalar 15 Kasım itibarıyla tamamlanmıştır. Alana ziyaretçiler bu tarihten itibaren haftanın 7 günü rutin ziyaret saatleri olan 08.00-16.30 arasında kabul edilecektir" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabından, Göbeklitepe Ören Yeri'nin yeniden tüm gün ziyarete açıldığı bilgisini paylaştı.