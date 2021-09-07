Çatıdan eve girerek husumetlisi ve eşini darp etti

Edinilen bilgiye göre, Serkan Y., 1 Ağustos tarihinde, Huzur Mahallesi’nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet bulunan akrabası Rıdvan Y.’nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı.

ÇATIDAN EVE GİREREK HUSUMETLİSİ VE EŞİNİ DARP ETTİ

Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Y., bu hadiseden bir ay sonra, husumetlisinin evine bu kez çatıdan girdi. Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.’nin eşi Bircan Y.’yi darp ederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin çatıdan eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. (İHA)



