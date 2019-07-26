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Çatışma ortasında kalan gencin kolu kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 04:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde devriye atan polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırının ortasında kalan genç, kaçmak isterken yere düşerek yaralandı.Olay, Adıyaman’ın Sincik İlçesi Kahraman Mahallesinde bulunan Sincik Devlet Hastanesi önündeki caddede meydana gelmişti.

Çatışma ortasında kalan gencin kolu kırıldı

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde devriye atan polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırının ortasında kalan genç, kaçmak isterken yere düşerek yaralandı.
Olay, Adıyaman’ın Sincik İlçesi Kahraman Mahallesinde bulunan Sincik Devlet Hastanesi önündeki caddede meydana gelmişti. Dağlık araziye üzerinde bulunan Sincik İlçesinde devriye görevini yerine getiren polis aracı hastanenin yanında bulunan eczanenin önünde iken, karşı kayalıklardan uzun namlulu silahlarla tarandı. O esnada eczaneden çıkan eczane çalışanı Serkan Altıntel, Terör örgütü PKK tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırının ortasında kaldı. 1 Polis memurunun ağır yaralandığı çatışma ortasında kalarak canını kurtarmak isteyen Altıntel, koştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Kolunu yere çarpan Altıntel’in kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan eczane çalışanı Serkan Altıntel burada tedavi altına alındı.

Çatışma ortasında kalan gencin kolu kırıldı

Çatışma ortasında kalan gencin kolu kırıldı

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