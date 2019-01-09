HABER

Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dün gece iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan ve başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan kuru yemişçi Fahri Koç, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dün gece iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan ve başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan kuru yemişçi Fahri Koç, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre, geçmişe dayalı husumet yaşadıkları Akif B. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Bu sırada cadde üzerindeki kuru yemiş dükkanını kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Şüpheliler Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı Fahri Koç ve Akif B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan Koç, durumu ağırlaşınca gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Fahri Koç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYAĞINDAN YARALI HALDE YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelilerden Melih Sencer Ç.'yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı. Polisin, diğer şüpheli Furkan G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadıÇatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadıÇatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadıÇatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Emniyet kemeri takılı olan 12 öğrenci, kazadan yara almadan kurtulduEmniyet kemeri takılı olan 12 öğrenci, kazadan yara almadan kurtuldu
Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (2)Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.