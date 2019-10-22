HABER

Çatlaklar ve zeminde kayma oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma olduğunu belirledi.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN Besni ilçesinde, Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı apartmandan gelen sesler üzerine inceleme yapan ekipler, binada çatlaklar ve zeminde kayma olduğunu belirledi. Tahliye edilen bina, zabıta tarafından mühürlendi.

Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu’na ait, Suriyeli sığınmacıların kaldığı 4 katlı binadan sesler gelmeye başladı. Bina sakinleri dışarı çıktığında yapıda çatlaklar ve zeminde toprak kayması olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olduğunu söyleyerek tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine binada oturan Suriyeli aileler eşyalarını alarak binayı tahliye etti. Aileler yakınlarının evlerine giderken, bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Azez’de bomba yüklü araç patladıAzez’de bomba yüklü araç patladı
Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır, şikayetçi değilimOğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.